О том, что граждане Украины для своевременного и полноценного начисления пенсионного пособия должны на протяжении 3-х месяцев подать заявку в соответствующий орган (до дня рождения особы), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

В частности, при обращении за оформлением пенсии в вышеописанные сроки, пособие назначат со дня, последующего за датой достижения 60-летнего, 63-летнего или 65-летнего возраста (зависит от стажа). То есть, если направить заявку до истечения 3-х месяцев до достижения данных возрастных показателей, пенсию станут выплачивать практически со дня рождения, а в обратной ситуации — только после исполнения 60-ти, 63-х или 65-ти лет (задержка может составить те же 3-и месяца).

Кроме того, начисление выплат могут отменить согласно ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», если:

пенсионное пособие назначили, основываясь на документации, содержащей недостоверные сведения;

пенсионер-получатель без уведомления выехал за границу;

пенсионер не получал назначенные выплаты в течение полугода подряд.

Ранее мы писали о том, что в Минфине сообщили, как вырастут пенсии и доплаты к ним в 2024-м году.