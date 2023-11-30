Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», согласно информации мониторинга, средние розничные цены по состоянию на тридцатое ноября на бензин А-95 составляют 54,36 гривны за литр, на дизельное топливо – 54,30 гривны за один литр. Касательно автогаза, то сейчас его средняя розничная стоимости составляет 36,66 гривны за литр.

Таким образом, можно сделать вывод, что бензин за месяц подешевел на 1 гривну и 20 копеек за один литр, а дизельное топливо — на 1 гривну и 39 копеек. Автогаз же прибавил в цене за месяц на 8 гривен 60 копеек.

По какой причине изменилась цена?

Главным фактором, который будет влиять на цену автомобильного топлива в нашей стране в ближайшее время, являются мировые цены на «черное золото». По состоянию на сегодняшний день нефть стоит порядка 83 американских доллара.

А цена на сжиженный газ в Украинском государстве выросла на протяжении последнего месяца из-за сезонного роста спроса в Польше и новых таможенных правил.

Напомним, ранее мы уже писали о том, на каких АЗС Украины самые низкие цены на бензин.