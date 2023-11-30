О том, что в большинстве регионов нашей страны стартовали сезонные распродажи «новогодних» елей и сосен, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт ГП «Леса Украины».

Вопреки высоким темпам инфляции в Украине, цены на новогодние елки/ели практически остались на прошлогоднем уровне. Например, «Подольский лесной офис» закрепил такой диапазон стоимости: от 120 до 600 гривен, в зависимости от высоты дерева (от 0,5 метра до свыше 3 метров). При этом, у «Слобожанского лесного офиса» елки/сосны стоят в нижеуказанном порядке:

обычная сосна — от 96 до 240 гривен;

крымская сосна — от 168 до 360 гривен.

Кроме того, ознакомиться с региональными ценами можно в офисах «Лесов Украины» можно ниже:

Ранее мы писали о том, как блокировка польских границ отразилась на стоимости «новогодних» фруктов в Украине.