О том, что в этом месяце размер зарплат по-прежнему «привязан» к количеству выполненных боезадач, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», опубликованный на официальной странице ВРУ.

В частности, стрелкам, задействованным в боевых задачах, вместо 20 587 гривен заплатят 50 587 гривен. При этом, наиболее высокие зарплаты положены тем стрелкам, кто непосредственно воюет на передовой — 120 587 гривен/ежемесячно (за службу в «зоне боевых действий» — 30 000 гривен, а «на нуле» — 100 000 гривен).

Также, некоторые доплаты полагаются за нижеуказанное:

за разминирование вне зоны боевых действий — 30 000 гривен;

командирам, штабным военнослужащим, управляющим подразделениями и частями, ведущими боевые действия — 50 000 гривен;

за разминирование территорий в зоне боевых действий, а также бойцам подразделений артиллерии, ПВО, ракетных войск — 100 000 гривен.

Ранее мы писали о том, как к концу года изменился размер средней зарплаты, учитываемой при оформлении пенсий.