Как сообщает «НБН«, подробности об индексации пенсий в 2024 года сообщила глава Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович, сообщает NV.

Чиновница сообщила, что выплаты будут перечислены «практически всем гражданам», которые вышли на пенсию позже чем через три года после проведения соответствующей реформы. За последние три года пенсии более или менее отвечали рыночной стоимости. При этом все пенсии до этого начислялись по заниженным коэффициентам, и они были меньше реальной стоимости.

Жолнович также пояснила, что бальная система помогает убрать разногласия в размерах пенсий за одинаковый страховой стаж у граждан, которые достигли пенсионного возраста в разные периоды. У каждого гражданина будет уникальное количество баллов, что позволит каждый год оценивать и проводить сравнение соответствующего показателя со средней зарплатой в определенном году и индексировать пенсию.

Предполагается, что в 2024 году большой индексации пенсий не будет, так как на это нужно около 300 млрд грн, а в госбюджете предусмотрено всего100 млрд грн. Именно поэтому акцент в плане повышения пенсий будет делаться на получателей с наименьшими суммами – это около 60% пенсионеров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что выплаты пенсий и пособий украинцам оказались под угрозой.