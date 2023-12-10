О том, что лицам, до 24-го апреля 2022-го года, получившим статус ВПЛ, для дальнейшего получения пенсионного пособия необходимо время от времени (каждые 3 или 6 месяцев) проходить физическую идентификацию в отделениях «Ощадбанка»/органах пенсионного ведомства, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу ПФУ.

В частности, идентифицировать себя можно несколькими нижеуказанными способами:

в личном порядке посетить «Ощадбанк» или любой филиал ПФУ, взяв документы, удостоверяющие личность;

зайти через web-портал э-услуг ПФУ, используя квалифицированную э-подпись «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданную с помощью мобильного приложения Единого госреестра э-услуг;

подключиться по видеоконференцсвязи к территориальному органу ПФУ;

зайти в зарубежное дипучреждение Украины, и там получить документы (если пенсионер из числа переселенцев оказался за границей), копии которых вместе с заявкой на прохождение идентификации (в произвольной форме) направить в территориальный орган ПФУ, где гражданин поставлен на учет (оригинал можно отправить в электронном формате).

Ранее мы писали о том, по какой причине с 1-го января 2024-го года не пройдет масштабного перерасчета пенсионных выплат.