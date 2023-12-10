О том, какие ценники крупные сетевые магазины нашей страны выставили на мандарины, апельсины и бананы в канун зимних праздников, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал «Минфин».

Например, мандарины, если провести сравнение с ноябрем, несколько выросли в цене — в среднем, с 48,59 гривны/килограмм до 52,7 гривны/килограмм: в «Новусе» их можно приобрести за 49,99 гривны/килограмм, а в «МегаМаркете» за них придется отдать 58,9 гривны/килограмм. При этом, мандарины сорта «Клементин», наоборот, подешевели — с 100,68 гривны/килограмм до 68,9 гривны/килограмм.

Стоимость апельсинов немного «просела», но лишь на несколько копеек, до 69,2 гривны/килограмм. Турецкие цитрусовые подешевели с 63,5 гривны/килограмм до 57,1 гривны/килограмм, но премиум-сегмент так и продается по 68,95 гривны/килограмм.

Впрочем, бананы подорожали чуть существеннее — с 53,01 гривны/килограмм до 59,17 гривны/килограмм.

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