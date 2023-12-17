О том, что на внутреннем рынке Украины наблюдается существенное подорожание двух ключевых продуктов из «борщевого набора» — гораздо больше потребуется отдать за морковь и капусту, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал EastFruit.

На данный момент, аграрии отгружают морковь по стоимости от 10 до 14 гривен/килограмм, что, в среднем, на 20 процентов выше цен прошлой недели. По этой причине, крупные сетевые магазины нашей страны вынужденно обновили ценники — вместо ноябрьских 8,79 гривны/килограмм, сейчас необходимо заплатить 11,55 гривны/килограмм. При этом, ожидается, что цена корнеплода будет расти и в дальнейшем.

Аналогичная динамика заметна и в отношении капусты, что обуславливается тем, что основные объемы данной агропродукции практически распроданы — количество предложений уменьшается, а выросший спрос провоцирует рост стоимости: в ноябре этого года овощ стоил 8,49 гривны/килограмм, а сейчас — 11,52 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, как в супермаркетах Украины с декабря подросли цены на красную и черную икру.