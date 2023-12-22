О том, что при выплате пенсии по потере кормильца существуют немаловажные тонкости, в частности, связанные со сроком обучения получателя, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ГУ Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Как стало известно, дети, которые обучаются на дневной форме в ВУЗах, располагают законным правом на выплату пенсионного пособия по потере кормильца до завершения процесса учебы, однако не дольше, чем до исполнения возраста в 23-и года (в соответствии со статьей 36-й ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Кроме того, следует учесть, что выплата на последующий учебный год пролонгируются на основании информации относительно обучения на дневной форме, поступивших в ПФУ из «Единой государственной электронной базы по вопросам образования» в автоматическом режиме, то есть без личного предоставления справки от ВУЗа касательно продолжения обучения.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции анонсировали перенос сроков обязательной идентификации для пенсионеров-переселенцев.