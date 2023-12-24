О том, какая финпомощь полагается одинокому отцу или матери, а также как верно оформить назначение выплат, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Министерства социальной политики Украины.
В частности, соцпомощь начисляется особам, воспитывающим ребенка в объеме, определяемом как разница между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка в соответствующем возрасте и среднемесячным суммарным доходом семьи на 1-го человека.
Для оформления вышеописанных выплат, следует обратиться в орган соцзащиты населения или ЦПАУ по месту жительства или же направить заявку через госпортал «Дія».
К заявке необходимо прикрепить:
- декларации о наличии доходов и имущественном состоянии семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- выписку из Госреестра актов гражданского состояния относительно регистрации рождения ребенка, в которой указана информация об отце/матери;
- в ситуации, если один из родителей умер — копию свидетельства о смерти одного из супругов, включая справку о неполучении на несовершеннолетних пособия или соцпомощи;
- при усыновлении ребенка — копию акта.
Отметим, что если в справке о доходах указана неверная информация, то в соответствии с законодательством, в соцпомощи могут отказать.
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