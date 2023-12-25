О том, как в украинских супермаркетах «подскочила» стоимость мандарин и апельсин менее, чем за неделю до Нового года, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

Отметим, что традиционно зимние праздники не могут обойтись без цитрусовых, в особенности, без обычных кисло-сладких мандарин, и, судя по всему, не только по причине забастовки у границ, но и вследствие высокого спроса, стоимость этих фруктов, если сравнить с ноябрем, резко увеличилась — с 48,59 гривны/килограмм до гривны/килограмм. Впрочем, мандарины сорта «Клементин» обойдутся несколько «дешевле», чем фиксировалось в ноябре — лишь в 87,4 гривны/килограмм.

Кроме того, менее доступны стали и апельсины — цена выросла 69,67 гривны/килограмм до 77,37 гривны/килограмм. В свою очередь, турецкией апельсины, вследствие сбора урожая в этой стране, стали дешевле на несколько копеек — 62,9 гривны/килограмм, а премиум реализуется по 71,45 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине заметно выросли в цене овощи из «борщевого набора».