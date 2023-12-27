О том, по каким усредненным ценам ломбарды и банки нашей страны смогут закупить золото в конце последнего месяца этого года, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт Нацбанка.

Цена за 1-го грамм «ломаного» золота от банка-регулятора располагается в нижеотмеченном порядке:

333-ю пробу купят за 812,28 гривны;

375-ю— 914,73 гривны;

500-ю — 1 219,64 гривны;

583-ю — 1 422,09 гривны;

585-ю — 1 426,97 гривны;

750-ю — 1 829,45 гривны;

900-ю — 2 195,34 гривны;

916-ю — 2 234,37 гривны;

958-ю — 2 336,82 гривны;

999-ю — 2 436,83 гривны;

999,9-ю — 2 439,03 гривны.

Усредненная стоимость 1-го грамма золота, которую предложат в «точках сбыта»:

333-ю пробу приобретут за 882,35 гривны;

375-ю — 968,13 гривны;

500-ю — 1 291,04 гривны;

583-ю — 1 505,9 гривны;

585-ю — 1 509,56 гривны;

750-ю— 1 936,95 гривны;

900-ю — 2 338,14 гривны;

916-ю — 2478,89 гривны;

958-ю — 2 526,11 гривны;

999-ю — 2 529,80 гривны.

Ранее мы писали о том, сколько стоил 1-н грамм золота в начале декабря.