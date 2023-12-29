Ночью армия Путина выпустила по Украине дроны-камикадзе «Шахед», а под утро начала ракетные обстрелы. По данным издания «Европейская правда», эта атака обошлась Кремлю в более 1,273 миллиарда долларов, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что пуски гиперзвуковых ракет Х-47 «Кинжал» стоили оккупантам 50 миллионов долларов (одна ракета – от 10 миллионов долларов), баллистических «Искандер-М» — 42 миллиона долларов (одна – 3 миллиона долларов).

Также «вторая армия мира» применила ракеты Х-101 на сумму 1,17 миллиарда долларов (одна – 13 миллионов долларов), Х-22 – на 8 миллионов долларов (одна – 1 миллион долларов). На ракеты Х-31П и Х-59 россияне потратили 2,5 миллиона долларов (стоимость каждой по 0,5 миллиона долларов).

Издание, ссылаясь на информацию в открытых источниках, сообщило, что один БПЛА «Шахед» стоит от 20 до 50 тысяч долларов. Следовательно, 36 дронов-камикадзе для сегодняшнего удара по Украине обошлись государству-террористу около 720 тысяч долларов.

Журналисты подытожили, что на массированные обстрелы нашей страны 29 декабря Москва потратила 1 миллиард 273 миллиона 220 тысяч долларов.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние масштабные удары РФ по Украине.