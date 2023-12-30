О том, сколько страхового стажа понадобится потенциальным пенсионерам с приходом нового года, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, продолжительность страхового стажа, которая дает право на назначение пенсионного пособия по возрасту в 2024-м году, составляет:

после достижения возраста в 60-т лет — не менее 31-го года;

после достижения возраста в 63-ри года — не менее 21-го года;

после достижения возраста в 65-т лет — не менее 15-ти лет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль дал окончательный ответ на то, будут ли задержки с выплатами пенсионных пособий и зарплат бюджетникам в 2024-м году.