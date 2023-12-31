О том, как высокий спрос отразился на цене томатов и огурцов в преддверии зимних праздников, пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг интернет-ресурса GoToShop.

Например, стоимость огурцов в супермаркетах начинается с 39,9 гривны/килограмм в «ЕКО-Маркете», а далее цифры начинают лишь расти: в «Сильпо» — 60 гривен/килограмм, в «Ашане» — 79,8 гривны/килограмм, в «Новусе» — 82,99 гривны/килограмм и в «Варусе» — 89 гривен/килограмм (в летний сезон овощ стоил около 10 гривен/килограмм).

При этом, наиболее недорогие помидоры предложат в «Варусе» — 19,9 гривны/килограмм и 26,9 гривны/килограмм, в зависимости от сорта. Но вот в прочих крупных сетевых магазинах их стоимость гораздо выше: в «Ашане» — 69,9 гривны/килограмм, в «Сильпо» — 74 гривен/килограмм и в «ЕКО Маркете» — 89,9 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, какую цену предложат ломбарды и банки Украины за 1 грамм золота в конце года.