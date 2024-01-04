О том, что в некоторые пенсионеры нашей страны располагают правом на получение прибавки в 837 гривен/ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на правительственное постановление № 261, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, в текущем году, вышеописанная надбавка полагается в том случае, если особа подпадает под все указанные критерии:

исполнилось не менее 80-ти лет,

проживает вне семьи, в одиночку;

нуждается в регулярном уходе по состоянию здоровья;

получает «возрастное» пенсионное пособие;

не получает пенсию по инвалидности.

Однако, для подтверждения состояния здоровья, требующего постоянного ухода, следует предоставить такой пакет документации:

заключение медкомиссии касательно необходимости регулярного ухода;

паспорт;

ИНН;

выписку от ПФУ, удостоверяющую, что пожилому гражданину не выплачиваются иные надбавки по уходу к пенсии.

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