О том, что в некоторые пенсионеры нашей страны располагают правом на получение прибавки в 837 гривен/ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на правительственное постановление № 261, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.
В частности, в текущем году, вышеописанная надбавка полагается в том случае, если особа подпадает под все указанные критерии:
- исполнилось не менее 80-ти лет,
- проживает вне семьи, в одиночку;
- нуждается в регулярном уходе по состоянию здоровья;
- получает «возрастное» пенсионное пособие;
- не получает пенсию по инвалидности.
Однако, для подтверждения состояния здоровья, требующего постоянного ухода, следует предоставить такой пакет документации:
- заключение медкомиссии касательно необходимости регулярного ухода;
- паспорт;
- ИНН;
- выписку от ПФУ, удостоверяющую, что пожилому гражданину не выплачиваются иные надбавки по уходу к пенсии.
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