О том, что на данный момент отпускные цены на картофель колеблются в диапазоне от 18 гривен до 20 гривен/килограмм, и это вызвано не только вышеописанным, но и сокращением объемов предложений от фермерских хозяйств — большинство украинских агропроизводителей не располагают мощностями, позволяющими продолжительное время хранить «товар», пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала EastFruit.

Как стало известно, все вышеуказанные факторы, уже в ближайшее время, спровоцируют ускорение темпов подорожания картофеля, учитывая «вбросы» информации касательно вероятного дефицита качественного овоща на внутреннем рынке нашей страны.

В частности, даже сейчас украинские супермаркеты предлагают картофель по «неразумной» стоимости:

в «Метро» — от 22,9 гривны/килограмм;

в «Ашане» — от 23,1 гривны/килограмм;

в «МегаМаркете» — от 22,9 гривны/килограмм;

в «Варусе» — от 22,9 гривны/килограмм;

в «Сильпо» — от 22 гривен/килограмм.

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