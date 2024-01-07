О том, что в два этапа будут подняты суммы пособий украинцев, которым исполнилось от 65-ти лет, при условии, у женщины есть 30 лет стажа, а у мужчины — 35 лет стажа, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, вследствие увеличения с 1-го января 2024-го года размера минимальной зарплаты до 7 100 гривен, подрастет и пенсионное пособие граждан, достигших 65-ти лет — сумма выплаты, согласно нормам законодательства, должна составлять не менее 40 процентов от «минималки». Таким образом, сумма базовой пенсионной выплаты для таких пожилых граждан увеличится с 2 680 до 2 840 гривен на первом январском этапе.

Кроме того, с 1-го апреля 2024-го года, в результате очередного поднятия минимальной зарплаты до 8 000 гривен, снова вырастет и размер пенсионного пособия граждан в возрасте от 65-ти лет — до 3 200 гривен.

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