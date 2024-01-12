О том, что пенсионные пособия пожилых украинцев в марте 2024-го года повысят лишь на чуть более 10 процентов, вместо 19,7 процента, как было в прошлом году, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы парламентского комитета, отвечающего за вопросы финансов, налоговой и таможенной политики, Даниила Гетманцева.

В частности, нормами действующего законодательства предусматривается алгоритм расчета величины индексации — 50 процентов от инфляционного показателя в 2023-м году (12,9 процента согласно данным Госстата) плюс 50 процентов от усредненной динамики роста зарплат, наблюдаемой на протяжении 3-х последних лет.

Следует отметить, что вопреки тому, что процент от повышения усредненной заработной платы должны подсчитать только в середине февраля 2024-го года, глава налогового комитета уже прогнозирует — пенсионерам лучше ориентироваться на размер индексации в пределах 13 процентов, поскольку «инфляцию нам удалось притормозить достаточно существенно».

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