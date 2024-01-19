О том, что стоимость некоторых продуктов будет расти намного быстрее, чем заработные платы обычных украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, опубликованное в «Телеграфе».

В частности, на протяжении последних недель резко прибавили в цене овощи, вследствие нехватки хранилищ и порчи отдельных агротоваров, что спровоцировало рост спроса и стоимости из-за дефицита качественной продукции. Кроме того, картофель приходится ввозить из Польши — стоимость корнеплода достигла рекордных отметок, и в некоторых сетевых супермаркетах превысила 30 гривен/килограмм.

Впрочем, и это еще не все — по мнению Пендзина, цены на хлебобулочные изделия, мясо и молокопродукты станет стабильно повышаться, фактически ежемесячно.

При этом, даже 2-этапное повышение «минималки» в Украине, в диапазоне от 7 100 до 8 000 гривен, похоже, не минимизирует негативный эффект ускорения темпов инфляции, и подорожания жизни в целом.

Ранее мы писали о том, как повышение минимальной зарплаты в 2024-м году повлияло на покупательский потенциал украинцев.