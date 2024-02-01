О том, что не только при выезде на постоянное место жительство за границу, пенсионерам прекращают начислять выплаты, но еще и основываясь на дополнительных факторах, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-аккаунте благотворительного фонда «Право на захист».

В соответствии с действующими нормами пенсионного законодательства, выплата пенсий может быть прервана по нижеуказанным причинам:

пособие оформлено на основании документации, содержащей недостоверную информацию;

зафиксирована смерть получателя-пенсионера;

пособие не выплачивалось через отделение «Укрпочты» на протяжении 6 месяцев подряд;

в прочих ситуациях, предусмотренных законом, например, после истечения срока обучения несовершеннолетних, получающих пособие по потере кормильца;

отказ пенсионеру в присвоении статуса особы с инвалидностью;

трудоустройство особы, получающей пособие за выслугу лет на работу по должности, предоставляющей право на пенсию за выслугу лет.

Следует отметить, что возобновить выплату пособия можно лишь после выяснения всех обстоятельств (следует либо лично, либо письменным запросом обратиться в органы ПФУ), повлекших «заморозку» осуществления отчислений, и при условии их возобновления, срок отсрочки составляет 10 дней.

Ранее мы писали о том, кто из граждан в 2024 году не сможет оформить пенсионные выплаты из-за нехватки стажа.