О том, что сейчас усредненная сумма пенсионного пособия составляет 5 385,25 гривны — эти цифры определяют, сложив статистические большие и малые соцвыплаты, а потом делят на общую численность пожилых граждан, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «На пенсии».

В частности, пенсионная статистика выглядит нижеуказанным образом:

до 2 000 гривен выплачивают 64 600 пенсионеров (0,6 процента);

от 2 001 до 3 000 гривен — 3 060 000 гражданам (29,1 процента);

от 3 001 до 4 000 гривен — 2 230 000 гражданам (21,3 процента);

от 4 001 до 5 000 гривен — 1 570 000 гражданам (14,9 процента);

от 5 001 до 10 000 гривен — 2 440 000 гражданам (23,2 процента);

от 10 000 гривен — 1 150 000 гражданам (10,9 процента).

Ранее мы писали о том, что правозащитники называли причины приостановки пенсионных выплат гражданам.