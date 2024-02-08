О том, как в супермаркетах нашей страны подросли цены на молоко, творог и сметану в третьем зимнем месяце, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала «Минфин».

В частности, стоимость молока «ПростоНаше» 1-процентой жирности, в среднем, повысилась с 41,36 гривны до 42,4 гривны за упаковку объемом в 0,9 литра. При этом, за марку «Яготинское», 2,6-процентной жирности, платить придется меньше — цена снизилась с 42,42 гривны до 39,65 гривны за 0,9 литра.

Фото — скріншот minfin.com.ua

Сметана бренда «Президент» тоже прибавила в стоимости, но всего лишь несколько копеек — до 41,8 гривны за 0,35 килограмма. А марка «ПростоНаше» 20-процентной жирности подорожала с 49,62 гривны до 52,59 гривны за 0,34 килограмма.

Фото — скріншот minfin.com.ua

Следует отметить, что творог «ПростоНаше» 9-процентный подрос в цене значительнее — с 74,31 гривны до 77,78 гривны за 0,3 килограмма.

Фото — скріншот minfin.com.ua

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