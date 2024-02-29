О том, как ознакомиться с размером долгожданного пенсионного пособия, при условии, что подключение осуществлено не к мобильной версии, а к web-порталу госприложения, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Дії».

В частности, в первую очередь необходимо открыть web-вариант «Дії», и войти в личный кабинет, выбрав раздел «Услуги», и после этого кликнуть курсором мыши на пункт «Пенсии, льготы и помощь» и и остановиться на одном из нужных подразделах — «Справке о доходах пенсионера», «Назначении пенсии», «Перерасчете пенсии», «Справке ОК-5», «Справке ОК-7» или подобном.

Следует уточнить, что в «Справку ОК-5» вносятся данные, касающиеся сумм заработка, требуемых для расчета размера пенсионного пособия, а также страховой стаж или регулярность уплаты страховых взносов.

В «Справке ОК-7» есть информация относительно сумм официальной зарплаты, с которых вносится ЕСВ и страховой стаж, за период с 2011-го года: все это позволяет определить размер больничных, соцпомощи по безработице и так далее.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказывали о двух условиях для отказа в начислении пенсии на карту.