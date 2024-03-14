О том, что украинцам, ухаживающим за ребенком и временно отказавшимся от официальной работы, учитывается стаж за подобный период, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном пенсионном страховании», размещенный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Для того, чтобы располагать правом на получение дополнительного стажа, гражданин должен был выполнить нижеуказанное:

осуществлять уход за ребенком до достижения им 3-летнего возраста,

получать соцпомощь за этот процесс ухода.

В ситуации, когда вышеописанный временной отрезок не внесли в страховой стаж, следует направить пакет документации в органы Пенсионного фонда, в частности, прикрепив:

свидетельства относительно рождения или смерти ребенка/его паспорт;

справку, которая подтверждает отсутствие трудоустройства до достижения ребенком 3-х лет (выписка из трудовой книжки/сведения касательно нерегистрации физлицом-предпринимателем).

Ранее мы писали о том, в каких случаях время ухода за особой с инвалидностью учитывается как страховой стаж.