О том, что динамика роста стоимости продуктов питания в Украине, которая в последнее время была относительно «вялой», может радикально измениться уже в ближайшие месяцы, пишет «НБН», ссылаясь на мнение исполнительного директора «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, опубликованное «Апострофом».

По словам Пендзина, в текущем году отечественные аграрии соберут лишь 75-76 млн тонн продукции, вместо 83 млн тонн, как было в 2023 году (из них зерновых культур — меньше на 50 млн тонн). По этой причине, следует приготовиться к росту стоимости хлебобулочных изделий и подобных товаров, в диапазоне от 5 до 7 процентов.

Однако, из-за непрекращающейся блокады украинско-польской границы, усложняющей вывоз агропродукции, цены на ряд продуктов питания, из-за больших объемов предложений на внутреннем рынке, пока снижаются, но, если рубежи страны «откроют», и экспорт возобновится, то стоимость некоторых продуктов значительно возрастет.

Кроме того, типы продуктов, не подлежащих экспорту, в частности, мясо, молоко, мягкие сыры, продолжат расти в стоимости из-за высокой стоимости кормов для животноводства: на 4-5 процентов к приходу летнего сезона, но к осени эта тенденция стабилизируется.

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