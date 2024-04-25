О том, что работающие украинцы со второго месяца весны станут получать на 433,23 гривны (было 351,01 гривны) больше, и усредненный размер пособия составит 6 094,28 гривны (было 5 661,05 гривны), пишет «НБН», ссылаясь на статистические данные, размещенные в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Следует отметить, что подобная «индексация» пенсии отличается от традиционной мартовской, и затронула только тех граждан, кто после предыдущего перерасчета продолжил работать:

приобретя не менее 2 лет страхового (трудового) стажа;

накопив менее 2 лет стажа, однако после назначения/предварительной корректировки выплат прошло более 24 месяцев (на основе все того же стажа страхового/трудового учетного периода).

Фото — facebook.com/pfu.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, как подрос размер пенсионных выплат всех граждан Украины на протяжении 2024 года.