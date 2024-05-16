О том, что официально трудоустроенным пенсионерам произвели перерасчет пособий лишь в апреле, но начисление увеличенного размера выплат граждане увидят не ранее июня, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой ГУ Пенсионного фонда Винницкой области Ларисой Дикой в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Дикой, процедура автоматического перерасчета пенсий работающих граждан была произведена с 1 апреля 2024 года, после получения информации, касающейся уплаты единого взноса (ЕСВ) за предыдущие 3 месяца (квартал). Такая задержка вызвана тем, что с 1 января 2021 года, нормами действующего законодательства предусматривается ежеквартальное предоставление суммарной отчетности по ЕСВ и НДФЛ (налогу на доходы физлиц), вместо ежемесячной, то есть на протяжении 40 календарных дней после дня, идущего за отчетным кварталом.

Таким образом, ПФУ не имел возможностей начать перерасчет пособий сразу же, то есть в апреле, поскольку данных относительно страхового стажа и зарплаты за первый квартал 2024 года еще не поступило.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине показывали, как граждане смогут «докупить» стаж для назначения пенсии.