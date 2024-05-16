О том, что у украинцев, которые не состоянии в самостоятельном порядке оплачивать «коммуналку», но оказавшихся за границей, остается право на назначение жилищной субсидии, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал ГУ Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Как стало известно, если в составе домохозяйства есть особа, достигшая 18-летнего возраста к началу периода, в котором принимаются во внимание доходы для назначения субсидиарных выплат, и в этом временном отрезке данное лицо оставалось за границей, суммарно, более 2 месяцев, то право на предоставление соцпомощи на «коммуналку» утрачивается.

Впрочем, есть нюанс — в 60-дневный период пребывания за рубежом не включаются сроки лечения/служебной командировки/обучения/ухода за ребенком до 3 лет, если подтвердить это надлежащей документацией.

Однако, при этом исключается возможность учета социальных норм на жилье/нормативов на жилищно-коммунальное обслуживание, основанных на адресе домохозяйства вышеописанных особ, пребывающих вне Украины.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, кому из граждан необходимо лично обратиться за переназначением «летней» субсидии.