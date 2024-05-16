Кудрицкий в эфире национального телемарафона предупредил о том, что периоды дефицита в энергосистеме будут и весной, и летом, и зимой, поэтому для ее сбалансирования по Украине будут применяться отключения света, информирует «НБН».

По его словам, отключения не будут вводить ежедневно. В случае дефицита его равномерно распределят по всем регионам. Таким образом все области будут нести солидарную нагрузку.

Глава правления «Укрэнерго» также назвал два условия для избежание дефицита в системе. Для этого необходимо восстановить мощности электростанций и разработать новую децентрализованную генерацию, более безопасную и устойчивую для ударов российских захватчиков, которая заменит получившие повреждения ТЭС.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, когда в стране откажутся от аварийных отключений электричества.