Глава Минцифры в эфире национального телемарафона сообщил, что уже с 1 декабря каждый украинец и украинка смогут подать заявку в приложении «Дія» на получение «зимней поддержки» от государства, информирует издание «НБН».

По его словам, министерство работает над тем, чтобы приложение выдержала весь поток заявок на получение 1000 гривен от президента. Чиновник считает, что это будет самая масштабная популярная услуга, которую ведомство запускало за последние годы.

Министр цифровой трансформации рассказал, что порталом государственных услуг «Дія» пользуется 21 миллион украинцев и это приложение установлено на около 70% смартфонов.

Отметим, глава государства в конце октября сообщил, что каждый украинец получит 1000 гривен из госбюджета на карту Национального кешбэка. Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщал, что «зимнюю поддержку» можно будет потратить в течение следующего года, назвав перечень доступных для этого украинских услуг и товаров.