Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), присоединением к системе общеобязательного государственного соцстрахования (через ГНС) предусматривается заключение соглашения с Налоговой службой, позволяющее самостоятельно уплачивать страховые взносы за определенный период.

В частности, оплатить недостающий страховой стаж позволяется:

лицам, не работающим официально (возрастом от 16 лет);

украинцам, трудоустроенным за границей;

иностранцам и особам без гражданства, на постоянной основе проживающим в Украине.

В соответствии с условиями вышеописанного соглашения, минимальный срок действия такой договора — 12 месяцев (если отчисления — регулярны), при этом, заявку следует заранее направить либо в орган доходов/сборов по месту жительства, либо подключиться к солидарной системе пенсионного соцстрахования (через web-портал ПФУ), как показано ниже:

Фото — pfu.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в ПФУ напоминали, как пенсионерам оформить доплату в 944 гривны.