Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал аналитического проекта EastFruit, сейчас агропроизводители отгружают этот овощ по стоимости от 20 до 27 гривен\килограмм, что, усреднено, на 11 процентов больше, чем в последнюю неделю ноября.

Ключевая причина такого резкого роста цен — заметное повышение спроса на данный вид агропродукции, в основном, ранее фиксируемом в сегменте высокого качества. Однако, поскольку объем предложений белокочанной капусты на рынке достаточно быстро сократился, многие фермерские хозяйства предпочитают не торопиться с реализацией урожая, так как не исключают — в течение месяца продукция продолжит расти в цене.

В соответствии с данными экспертов, сейчас цены на белокочанную капусту в Украине уже в 2,7 раза выше, чем наблюдалось в прошлом году, при этом, большая часть «игроков рынка» прогнозируют дальнейшее ее подорожание, вследствие порчи такого «товара», не подлежащего длительному хранению.

Ранее мы писали о том, как экономист объяснял рекордный рост стоимости яиц и картофеля в Украине.