Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт телеканала «Киев-24», по мнению доктора социальной экономики Зиновия Свереды, практически все пищевые продукты, входящие в традиционный рацион украинцев, значительно подорожают в 2025 году.

Исходя из слов Свереды, банк-регулятор (НБУ) прогнозирует темпы инфляции на в декабре не более 9,7 процента, но, усреднено, стоимость гречневой крупы возрастет иначе — в пределах от 20 до 25 процентов, «как и любые виды продуктов».

Эксперт полагает, что самое важное сейчас — больше закупать гречки, делая запасы, и речь идет не о нескольких килограммах, а, как минимум, 10, поскольку при любой ситуации, — «все продукты зимой, и в начале весны, всегда дорожают».

Свереда указал на факторы из-за которых темпы инфляции станут лишь ускоряться, то есть цены на продукты будут прибавлять от 10 до 15 процентов периодично:

кризисная ситуация в энергосекторе;

боевые действия (война);

нехватка мужчин из-за усиленной мобилизации.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт раскрывал реальный уровень инфляции в Украине, взяв за основу «индекс салата Оливье».