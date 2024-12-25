Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитические данные, размещенные на официальной странице Национального банка Украины (НБУ), объем наличных средств в иностранной валюте (долларе и евро), ввезенный отечественными финучреждениями на протяжении прошлого месяца, сократился, составив 1,478 млрд долларов.

В частности, американской валюты в купюрах, получено украинскими банками на 12,2 меньше, если провести сравнение с октябрем (1,684 млрд долларов). Кроме того, финучреждениями ввезено в октябре 1,039 млрд наличных долларов, что на 9,6 процента меньше, чем наблюдалось в течение октября (1,15 млрд долларов).

Также, несколько «усохла» масса ввезенных наличных евро — сокращение составило 17,8 процента (до ноябрьских 437 млн долларов (эквивалент) вместо октябрьских 532 млн (идентичный показатель)).

В целом, разница между количеством ввезенной и вывезенной иностранной валюты, объясняется просто — украинцы снизили активность финансовых операций на внутреннем рынке, а банковская статистика доступна ниже:

Фото — bank.gov.ua

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в НБУ отвечали, компенсируют ли проценты по депозитам ускоренный темп инфляции.