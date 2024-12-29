Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал EastFruit, поскольку оптовые покупатели не видят смысла в приобретении картофеля по завышенной стоимости, спрос на эту разновидность продукции «просел», спровоцировав небольшое падение цен.

В частности, сейчас картофель поступает в реализацию по стоимости в диапазоне от 18 до 28 гривен/килограмм (отпускная цена зависит от качества, сорта и объема партии), что, усреднено, на 12 процентов доступнее, чем фиксировалось в минувшие выходные.

Факторы, спровоцировавшие вышеописанное, достаточно незначительное уменьшение цен:

минимизация спроса на фоне стабильности ввоза этой агропродукции из-за рубежа (вопреки тому, что импортный корнеплод отличается посредственным качеством, его появление на рынке замедлило темпы сбыта местной продукции);

ухудшение качества отечественного овоща, находящегося на продолжительном хранении, и, соответственно, возникновение необходимости поскорее избавиться от порченого товара.

В наиболее популярных супермаркетах Украины, картофель можно приобрести по нижеуказанным ценам:

в «Ашане» — по 28,9 гривны/килограмм;

в «АТБ» — по 27,89 гривны/килограмм;

в «Сильпо» — от 28,5 гривны/килограмм.

Фото — unian.net

Фото — unian.net

Фото — unian.net

Ранее мы писали о том, что экономист объяснял, почему в Украине продолжит расти стоимость продуктов.