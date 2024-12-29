Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал EastFruit, поскольку оптовые покупатели не видят смысла в приобретении картофеля по завышенной стоимости, спрос на эту разновидность продукции «просел», спровоцировав небольшое падение цен.
В частности, сейчас картофель поступает в реализацию по стоимости в диапазоне от 18 до 28 гривен/килограмм (отпускная цена зависит от качества, сорта и объема партии), что, усреднено, на 12 процентов доступнее, чем фиксировалось в минувшие выходные.
Факторы, спровоцировавшие вышеописанное, достаточно незначительное уменьшение цен:
- минимизация спроса на фоне стабильности ввоза этой агропродукции из-за рубежа (вопреки тому, что импортный корнеплод отличается посредственным качеством, его появление на рынке замедлило темпы сбыта местной продукции);
- ухудшение качества отечественного овоща, находящегося на продолжительном хранении, и, соответственно, возникновение необходимости поскорее избавиться от порченого товара.
В наиболее популярных супермаркетах Украины, картофель можно приобрести по нижеуказанным ценам:
- в «Ашане» — по 28,9 гривны/килограмм;
- в «АТБ» — по 27,89 гривны/килограмм;
- в «Сильпо» — от 28,5 гривны/килограмм.
Ранее мы писали о том, что экономист объяснял, почему в Украине продолжит расти стоимость продуктов.
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