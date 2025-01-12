Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль канала «Киев-24», по мнению президента «Конфедерации работодателей Украины» Алексея Мирошниченко, вышеописанная тенденция будет вызвана возрастанием темпов конкуренции между бизнес-сектором и госструктурами, которым необходимы высококвалифицированные работники, а также ускоренной инфляцией.

Исходя из слов Мирошниченко, на данный момент, рост внутреннего валового продукта (ВВП — общегодовая стоимость произведенных в стране товаров и услуг) составляет, приблизительно, 4 процента, а в течение 12 месяцев размер средней зарплаты увеличивается на 14 процентов, что, с точки зрения экономистов, противоречит «здоровой» динамике. В частности, зарплаты не должны расти так быстро, а могут лишь незначительно превышать ВВП и инфляцию (сейчас — от 9,7 до 11,2 процента), поскольку иначе возникает высокая конкуренция на рынке труда, перекрыть которую попросту нечем.

Кроме того, эксперт полагает: дополнительным вызовом является соперничество между государственным и частным секторами за привлечение кадров — около 60 процентов мобилизованных после завершения военной службы не намерены возвращаться к довоенной гражданской профессии, а планируют сменить специальность или открыть собственное дело.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Госстате показывали, как в течение 2024 года выросла стоимость «коммуналки».