Глава Кабмина во вторник, 28 января, сообщил, что более 12,6 миллиона граждан подали заявки на получение финансовой помощи по программе «Зимова єПідтримка». «Тысячу Зеленского» уже выплатили 11 миллионам украинцев, пишет издание «НБН».

По словам главы правительства, программа, которую инициировал президент, демонстрирует высокую эффективность. Учитывая этот опыт, сейчас власти занимаются усовершенствованием инфраструктуры, через которую граждане получают денежную помощь от государства.

Напомним, что заявку на получение 1000 гривен украинцы могут подать в приложении «Дія». Эти деньги, которые начисляют на карту Национального кешбэка, можно будет потратить в течение года только на оплату коммунальных услуг, донаты на ВСУ, покупку одежды, лекарств, книг, железнодорожных или автобусных билетов.

Ранее стало известно, как гражданам оформить запрос на получение «тысячи Зеленского», если у них нет смартфона или приложения «Дія».