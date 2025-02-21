Как пишет «НБН» со ссылкой на аналитический материал, обнародованный Национальным банком Украины (НБУ), 52 из 61 отечественного финучреждения обеспечили себе доходы в объеме 104,1 млрд гривен, а 9 идентичных структур проработали убыточно, недополучив 418 млн гривен.

Согласно статистике банка-регулятора (НБУ), первая пятерка банков, лидирующих по прибыльности, выглядит вот так:

на первом месте, предсказуемо, расположился государственный «ПриватБанк», заработавший на протяжении последнего месяца 40,141 млрд гривен;

вторая позиция — у аналогичного «Ощадбанка» с 14,832 млрд гривен;

третья позиция — у схожего «Укрэксимбанка» с 5,561 млрд гривен;

четвертую позицию заняла иностранный банковский холдинг «РайффайзенБанк» с 4,276 млрд гривен;

пятая позиция — у «ОТП БАНКА» с 4,12 млрд гривен.

Топ-20 наиболее «обогатившихся» банков Украины:

Фото — bank.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что экономист отвечал, повлияет ли переход НБУ с евро на доллар на курс иностранных валют.