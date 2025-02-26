Как информирует «НБН» со ссылкой на еженедельный обзор инвестиционной компании ICU, банк-регулятор (НБУ) пока не намерен заметно повышать/понижать стоимость доллара даже в вышеописанной ситуации.

Исходя из данных аналитики, Нацбанк на 17-23 февраля практически удвоил «вливания» (интервенции) во внутренний рынок, стремясь удовлетворить подросший спрос на иностранную валюту, однако такие действия имело весьма минимальное влияние на курс доллара.

По мнению инвесторов-аналитиков, резкий «взлет» спроса на валюту на «межбанке» со стороны юрлиц, судя по всему, обуславливался приобретением колоссальных объемов валюты государственными структурами, в частности, для проведения оплаты контрактов в оборонной сфере контрактов или закупки «голубого топлива».

Предполагается, что подобная динамика покупки валюты в начале прошлой недели, являлась ситуативной, и влияние данного фактора не окажется регулярным.

Впрочем, если отбросить указанную «одноразовую» предпосылку, уровень спроса на валюту оставался на достаточно высоких отметках, и в ICU резюмировали:

…НБУ пока не настроен ослаблять курс гривны даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбалансы.

Ранее мы писали о том, что экономист отвечал, повлияет ли переход НБУ с евро на доллар на курс иностранных валют.