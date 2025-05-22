Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Киевской области, налоговой скидкой является механизм, определенный статьей 166 раздела 4 «Налогового кодекса Украины» (НКУ), позволяющий физлицам сократить размер налогообложения на доходы посредством учета фактически понесенных расходов.
Как стало известно, в такие расходы входят страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, а также суммы взносов в негосударственные пенсионные фонды (ПФ) и банковские учреждения.
В частности, в соответствии с пунктом 166.3.5 и пунктом 166.3 статьи 166 НКУ, в налоговую скидку разрешается включать:
- платежи (взносы/премии), отчисленные страховщику-резиденту Украины в рамках договора долгосрочного страхования жизни;
- пенсионные взносы в негосударственные ПФ, банковские пенсионные депозитные счета, пенсионные вклады и счета участника фонда банковского управления.
Льготы затрагивают как расходы самого налогоплательщика, так и идентичные траты, сделанные в пользу членов семьи первой степени родства (речь идет о муже/жене, детях и родителях).
Налоговым кодексом устанавливается ряд ограничений на сумму расходов, которые позволяется вносить в налоговую скидку:
- на самого налогоплательщика — не более 4 240 гривен/ежемесячно;
- на члена семьи с вышеописанным статусом — не более 2 120 гривен/ежемесячно.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо подать в ГНС декларацию (предварительно проверив, что у страховщика имеется лицензия и статус резидента Украины), касающуюся имущественного состояния и доходов до 31 декабря 2025 года, добавив:
- договора страхования;
- платежные документы;
- справки о доходах с места трудоустройства.
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