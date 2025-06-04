Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную на официальной странице Национального банка Украины (НБУ), отечественная бизнес-сфера в мае 2025 года возобновила положительные оценки деловой активности, что фиксируется впервые за последние 12 месяцев.

В соответствии с индексом ожиданий деловой активности (ИОДА), который аналитики банка-регулятора обновляют ежемесячно, майский показатель составил 50,8 единицы, а апрельский — 49,4 единицы.

Согласно вышеописанной статистике, на ожидания оказали влияние нижеуказанные предпосылки, и, речь идет о:

оживленном потребительском спросе;

стабильности ситуации в энергетике;

поступлении международной финпомощи;

сезонном факторе.

Фото — bank.gov.ua

Фото — bank.gov.ua

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