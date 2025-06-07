Как информирует «НБН» со ссылкой на данные июньского «Макроэкономического и монетарного обзора», опубликованного на странице Национального банка Украины (НБУ), на протяжении последних двух месяцев весны, обстановка на валютном рынке претерпела некоторые изменения — население страны существенно сократило покупку долларов в финучреждениях.

Исходя из статистических данных НБУ, на «межбанке» в мае объем чистого спроса на иностранную валюту подрос из-за сезонной минимизации экспортных поступлений, а интервенции банка-регулятора возросли до 2,9 млрд долларов.

При этом, вышеописанный вид спроса на иностранную валюту со стороны населения «просел» (с январских 1,5 млрд долларов до 0,248 млрд долларов в апреле-мае) вследствие определенного увеличения степени интереса к гривневому инструментарию и умеренному 2-стороннему варьированию обменного курса.

Фото — bank.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что Марченко рассказывал, почему в госбюджете не хватает средств на финансирование ВСУ.