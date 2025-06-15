Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус-Банка» Тараса Лесового, в течение следующей недели ситуация на валютном рынке останется контролируемой и не претерпит заметных изменений.

Исходя из слов банкира, на валютном рынке в период с 16 по 22 июня сохранится относительная стабильность, и ориентироваться следует на нижеуказанные критерии:

допустимые колебания доллара на «межбанке» — в пределах от 4 140 до 4 190 гривен/100 единиц, а евро — от 4 550 до 4 750 гривен/100 единиц;

на наличном рынке 100 долларов будут торговаться в диапазоне от 4 160 до 4 180 гривен, а 100 евро — от 4 550 до 4 750 гривен;

усредненная разница между межбанковским и наличным курсом составит 0 гривен;

колебания курса на протяжении неделю не превысят 1–1,5 процента от стартового значения понедельника.

Финансист акцентировал — валютный рынок останется прогнозируемым и устойчивым, во многом благодаря действиям НБУ, которые эффективно удерживают ситуацию под контролем. Существенных и резких скачков курсов не ожидается, и, если не произойдет форс-мажоров, ситуация останется спокойной и понятной для участников рынка.

Ранее мы писали о том, что украинцы стали значительно меньше покупать иностранную валюту.