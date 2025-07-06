Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу ГУ Государственной налоговой службы (ГНС) в Харьковской области, в определенных ситуациях допускается приостановление внесения НН и РК в Единый госреестр налоговых накладных.

Среди ключевых причин блокировки:

предприятие попало в «рисковую» категорию;

у субъекта отсутствует необходимая материально-техническая база и персонал для оказания заявленных услуг/выполнения работ;

нет документов, подтверждающих законность хранения/транспортировки материальных ценностей;

при производстве товаров использован некорректный код продукции;

не подана «Таблица данных плательщика» или в ней допущены ошибки — указаны неверные коды видов деятельности (КВЭД), товарные коды (УКТВЭД) или коды услуг (ГКПП), касающиеся поставок, покупок или импорта.

В случае несоответствия этим требованиям, ГНС может автоматически приостановить регистрацию НН или РК до устранения нарушений.

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