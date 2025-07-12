Как информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУ Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе, для детей младше 14 лет подачей надлежащих документов занимается один из родителей, опекун, усыновитель или другой законный представитель.

В частности, для получения ИНН/РНУКПН необходимо подать в контролирующий орган учетную карточку физического лица по форме № 1ДР. Также потребуется свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), паспорт родителя или представителя, а также документ, подтверждающий место регистрации ребенка — это может быть выписка из реестра территориальной общины, справка ВПЛ (внутренне перемещенного лица), временное удостоверение гражданина Украины и другие.

Если свидетельство о рождении оформлено на иностранном языке, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод и копию. В случае, если родители или один из них были иностранцами или лицами без гражданства на момент рождения ребенка, дополнительно подается справка о регистрации ребенка гражданином Украины.

Подать документы можно в любое отделение ГНС лично, либо онлайн — через электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение «Моя податкова» (при наличии электронной подписи).

Процедура регистрации длится до 3 рабочих дней с момента подачи заявления. Готовый документ выдается одному из родителей или представителю при наличии удостоверения личности. Если документ получает уполномоченное лицо, необходима нотариально заверенная доверенность.

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