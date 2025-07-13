Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение YouTube-канала «Народна думка», в соответствии с Законом № 2506-9, вносят поправки в статью 40 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионеры имеют возможность повлиять на расчет своего пособия, исключив периоды низких доходов, приходящиеся, в том числе, на время военного положения.

Многие украинцы зачастую вынуждены работать за минимальную зарплату, что негативно сказывается на размере будущей пенсии. Обновленный закон позволяет избежать этого: достаточно подать заявление в Пенсионный фонд (ПФУ), чтобы «вычеркнуть» такие месяцы из исчисления средней заработной платы, сохранив весь объем страхового стажа.

Дополнительные способы оптимизации пенсии:

исключение 60 месяцев с низким доходом — закон также предусматривает возможность не учитывать подряд до 5 лет стажа с минимальной зарплатой, — это помогает повысить коэффициент заработка при подсчете пособия;

учет доходов до 21 века — если у гражданина была высокая официальная зарплата до 1 июля 2000 года, он сможет подать справку с предприятия, — эти данные могут быть включены в пенсионный расчет и увеличить итоговую сумму выплат.

Таким образом, пенсионеры могут использовать законные инструменты для увеличения будущих выплат, просто подав соответствующие документы.

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