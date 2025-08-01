Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению Тараса Лесового, являющегося директором департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус-Банка», в начале августа динамика гривны будет зависеть от ряда ключевых факторов, среди которых основными являются действия НБУ и развитие ситуации на фронте.

Эксперт ожидает следующие показатели в период с 1 по 10 августа:

курс 10 долларов США — в диапазоне от 418 до 424 гривен (возможный рост по сравнению с началом года не превысит 1 процента);

курс 10 евро — в пределах от 485 до 500 гривен с учетом глобальных валютных тенденций.

Банк-регулятор, по словам Лесового, продолжит использовать валютные интервенции для сглаживания рыночных колебаний. Предполагается, что объем продаж иностранной валюты из резервов может достичь 3 млрд долларов, что, по оценкам аналитиков, вполне достаточно для стабилизации ситуации даже в случае увеличения спроса до 15 процентов выше уровня предложения.

Банкир добавил — если основываться на базовом сценарии, рынок останется сбалансированным, и значительных перекосов в соотношении спроса и предложения доллара/евро не ожидается.

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