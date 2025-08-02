Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Тернопольской области, стало известно, взимается ли налог на недвижимость с объектов незавершенного строительства.

Согласно положениям «Налогового кодекса Украины» (пп. 266.1.1 НКУ), уплачивать налог на недвижимость обязаны как граждане, так и компании, включая иностранных владельцев/нерезидентов, если за ними зарегистрированы жилые или коммерческие помещения — полностью либо частично.

Налог рассчитывается, исходя из общей площади объекта. Для физических лиц сумма определяется на основании сведений из Госреестра прав на имущество или подтверждающих право собственности документов. Юридические лица производят расчеты самостоятельно на базе соответствующей документации.

Ключевой момент — факт регистрации права собственности. Объект считается недвижимостью лишь после завершения всех строительных работ и официального ввода в эксплуатацию. До этого момента здание не подпадает под определение «недвижимость» в смысле украинского налогового законодательства, а значит, налог не взимается.

Ранее мы писали о том, планируется ли повышение налогов в Украине в 2026 году.