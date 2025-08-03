Как информирует «НБН» со ссылкой на данные июльского «Инфляционного отчета», опубликованного на Национальным банком Украины (НБУ), в ближайшие месяцы ожидается постепенное падение цен как на свежие, так и на переработанные продукты благодаря появлению на внутреннем рынке нового урожая.

Снижение будет происходить постепенно, поскольку ряд факторов продолжает оказывать давление. Среди них — неурожай отдельных культур, весенние заморозки, а также подорожание мяса.

В частности, в июне цены на сырые продукты подскочили почти на 29 процентов — это связано с нехваткой запасов прошлого года и сокращением предложения фруктов и ягод. Мясо также резко подорожало из-за падежа поголовья скота у животноводов на фоне вспышек заболеваемости, роста цен на корма и ослабления гривны к евро, что увеличило стоимость импортных ветеринарных препаратов.

При этом скорость подорожания обработанных продуктов (хлеба и масла) «просела» — до 18,2 процента. Основные причины: уменьшение закупочных цен на молоко, удешевление муки и стабильная работа энергетической инфраструктуры.

Аналитики НБУ обещают — в ближайшие месяцы продовольственная инфляция снизится до 3-4 процентов за счет увеличения производства продуктов и урожайности. Однако, общая инфляция в 2025 году, по новым прогнозам банка-регулятора, составит 9,7 процента, а целевой уровень в 5 процентов будет достигнут только в 2027 году. Среди предпосылок: последствия войны, ослабление гривны и высокие издержки бизнеса.

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